dv.ee • 11 июля 2021 в 11:13
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ЕС усилит помощь Литве в связи с наплывом нелегальных мигрантов

Мигранты в лагере беженцев в деревне Виденяй, Литва.  Фото: Mindaugas Kulbis, Scanpix

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex решило вдвое увеличить масштаб своей операции на границе Литвы с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции.

«В связи с растущим миграционным давлением на границе Литвы с Белоруссией Frontex значительно увеличит свою поддержку Литве на следующей неделе», - сообщило агентство.

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