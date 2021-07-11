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ЕС усилит помощь Литве в связи с наплывом нелегальных мигрантов

Мигранты в лагере беженцев в деревне Виденяй, Литва. Фото: Mindaugas Kulbis, Scanpix

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex решило вдвое увеличить масштаб своей операции на границе Литвы с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции.

«В связи с растущим миграционным давлением на границе Литвы с Белоруссией Frontex значительно увеличит свою поддержку Литве на следующей неделе», - сообщило агентство.