ЕС усилит помощь Литве в связи с наплывом нелегальных мигрантов
Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex решило вдвое увеличить масштаб своей операции на границе Литвы с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции.
«В связи с растущим миграционным давлением на границе Литвы с Белоруссией Frontex значительно увеличит свою поддержку Литве на следующей неделе», - сообщило агентство.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме