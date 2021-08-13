dv.ee • 13 августа 2021 в 12:29
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Европейский Союз

На чипе ID-карты появится информация об отпечатках пальцев

В информацию, которая содержится на чипе ID-карты, с 23 августа будут заноситься отпечатки пальцев владельца карты, сообщает ERR.

ID-карта с кардридером (иллюстративное фото)  Фото: Эрик Прозес

Изменения касаются ходатайств о выдаче новой ID-карты, менять действующую ID-карту на новую до окончания срока ее действия не нужно, пояснила в интервью ERR координатор бюро идентификации и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам.

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