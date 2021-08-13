В Китае частично остановлена работа одного из крупнейших портов
Как передает Bloomberg, в Китае из-за опасений распространения коронавируса частично приостановлена работа порта Нинбо-Чжоушань - третьего в мире по грузообороту.
Закрытие одного из контейнерных терминалов порта может серьезно сказаться на мировой торговле и вызвать еще большие задержки в поставках, отмечает Bloomberg.
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