dv.ee • 13 августа 2021 в 7:25
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Мореходство

В Китае частично остановлена работа одного из крупнейших портов

Как передает Bloomberg, в Китае из-за опасений распространения коронавируса частично приостановлена работа порта Нинбо-Чжоушань - третьего в мире по грузообороту.

Контейнерный порт в Китае (иллюстративное фото)  Фото: Pichi Chuang, Reuters/Scanpix

Закрытие одного из контейнерных терминалов порта может серьезно сказаться на мировой торговле и вызвать еще большие задержки в поставках, отмечает Bloomberg.

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