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В порту Силламяэ произошла утечка топлива

В водах Силламяэского порта произошла утечка топлива, сообщает ERR. Власти не рекомендуют горожанам купаться в море.

Порт Силламяэ Фото: Рауль Меэ

Как передает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны, по предварительной информации, у причала порта Силламяэ из танкера в море вылились десятки литров мазута.