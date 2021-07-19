В порту Силламяэ произошла утечка топлива
В водах Силламяэского порта произошла утечка топлива, сообщает ERR. Власти не рекомендуют горожанам купаться в море.
Как передает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны, по предварительной информации, у причала порта Силламяэ из танкера в море вылились десятки литров мазута.
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