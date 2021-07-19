dv.ee • 19 июля 2021 в 5:16
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Силламяэ

В порту Силламяэ произошла утечка топлива

В водах Силламяэского порта произошла утечка топлива, сообщает ERR. Власти не рекомендуют горожанам купаться в море.

Порт Силламяэ  Фото: Рауль Меэ

Как передает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны, по предварительной информации, у причала порта Силламяэ из танкера в море вылились десятки литров мазута.

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