На свалке Осипенко произошел пожар
Спасательный департамент сообщил о пожаре на свалке Уйкала, расположенной в волости Тойла Ида-Вируского уезда.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 13:43. Обстоятельства происшествия выясняются.
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