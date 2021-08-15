dv.ee • 15 августа 2021 в 14:22
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Отходы, Мусор

На свалке Осипенко произошел пожар

Свалка Уйкала в волости Тойла  Фото: Департамент окружающей среды

Спасательный департамент сообщил о пожаре на свалке Уйкала, расположенной в волости Тойла Ида-Вируского уезда.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 13:43. Обстоятельства происшествия выясняются.

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