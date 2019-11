Мусорный бардак на свалке Осипенко

Нарушение требований, предоставление ложных данных, пожары, огромный объём складированных отходов - такими ключевыми словами можно охарактеризовать свалку Уйкала в Ида-Вирумаа, принадлежащую семье небезызвестного бизнесмена Николая Осипенко.

На фотографиях двухлетней давности видны временно складируемые спрессованные смешанные бытовые отходы. Фото: Keskkonnainspektsioon

Компания Ekovir OÜ занимается транспортировкой отходов в различных частях Эстонии и управляет свалкой Уйкала (волость Тойла). 98 процентов предприятия принадлежит Наталье Осипенко - жене Николая Осипенко, «короля» коммунальных услуг Ида-Вирумаа.

При изучении того, что происходило на этой свалке в последние годы, вырисовывается достаточно пугающая картина.

Читайте также

Пожар на свалке Осипенко

Выяснилось, что в отчётах об отходах свалки Уйкала (Uikala Prügila AS) за 2016 и 2017 годы тогдашний управляющий свалкой предоставил ложные данные – там не были отражены ни реальные действия, происходящие на территории переработки отходов, ни данные о складируемых отходах. Из-за этого Инс­пекция окружающей среды инициировала в отношении компании производство по делу о проступке. Однако, как сообщил пресс-секретарь инспекции, ведение дела было затруднено тем, что в течение полугода несколько раз сменилось руководство фирмы. Осенью 2018 года компания была ликвидирована, и инс­пекция так и не успела завершить процедуру.

В 2018 году Uikala Prügila AS и фирма по транспортировке отходов Ekovir OÜ объединились с предприятием, принадлежавшим ранее брату Николая Осипенко Виктору и его жене Раисе. Раньше эта фирма носила названия Larif OÜ и The Best Pizza OÜ. Новое объединённое предприятие стало называться Ekovir (т.е. так же, как и одна из объединившихся фирм - прим. ред.)

Читайте также

Дело против фирм Осипенко закрыто, но они должны будут возместить ущерб

Напомним, что с помощью этого хода - когда фирму ликвидируют, а её деятельность переходит под новое юридическое лицо - Николаю Осипенко дважды удавалось обвести прокуратуру вокруг пальца и спасти свои предприятия от уголовного разбирательства.

Справка Как в 2016, так и в 2017 годах во время проверки Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды свалку представлял Евгений Соловьёв - бывший коррумпированный мэр Кохтла-Ярве, который, после вынужденной отставки, оказался на месте исполнительного директора свалки Уйкала. В качестве мэра Кохтла-Ярве он способствовал тому, чтобы город безосновательно заплатил свыше миллиона евро фирме Николая Осипенко N&V, занимавшейся уборкой городских улиц.

Новая фирма не избежала проблем

Новая компания Ekovir, принадлежащая старым владельцам, обратила на себя внимание Инспекции окружающей среды в связи с нарушением требований комплексного разрешения - документа, содержащего природоохранные требования к предприятиям (см. К сведению). Поэтому в данный момент идёт разбирательство дела о проступке. Беседа с представителем предприятия назначена на 11 ноября.

К сведению Цель комплексного разрешения - обеспечить защиту воды, воздуха и почвы. Обладатель комплексного разрешения должен соблюдать предельные значения вредных выбросов. Комплексное разрешение заменяет разрешение на загрязнение атмосферного воздуха, разрешение на отходы и специальное разрешение на использование воды. Помимо предприятий по переработке отходов, комплексные разрешения должны получать промышленные, энергетические и скотоводческие предприятия. Источник: Департамент окружающей среды

Кроме того, сейчас в отношении фирмы ведётся и другое дело - административное разбирательство о ликвидации смешанных бытовых отходов, складированных свыше трёх лет.

При этом следует различать два понятия – сброс отходов и их складирование.

Согласно Закону об отходах, в случае сброса отходов необходимо внести плату за загрязнение, которая сейчас составляет 30 евро за тонну.

В то же время закон даёт возможность промежуточного складирования отходов на срок до трёх лет, а плату за загрязнение в случае подобного складирования вносить не нужно.

Читайте также

Йыхви будет платить компании Осипенко в два раза больше

На территории свалки Уйкала отдельно определена зона, где происходит окончательный сброс отходов, и плата за загрязнение начисляется за отходы, собранные в этой зоне. В прошлом году на свалке Уйкала было сброшено 3745 тонн смешанных бытовых отходов.

В то же время на территории свалки имеется и площадь для складирования, на которой с начала этого года было складировано почти сто тысяч тонн отходов. Треть этого объёма составляли смешанные бытовые отходы, а две трети - остатки механической обработки отходов. В течение прошлого года объём складированных отходов вырос на 11 000 тонн.

Часть отходов находилась в стадии промежуточного складирования уже более трёх лет, предусмотренных законом. Фото: Keskkonnainspektsioon

На фотографиях, сделанных Инспекцией окружающей среды уже два года назад, видно, насколько велики груды отходов, складированных на свалке. Часть из них уже была покрыта растительностью.

Часть отходов находилась в стадии промежуточного складирования уже более трёх лет, предусмотренных законом.

Складированные отходы горят

За последние пять лет на свалке произошло более десятка пожаров. В этом году дважды происходило возгорание промежуточно складированных отходов. Спасательный департамент в этом году составил предписание фирме Ekovir.

Хотя, согласно закону, отходы можно складировать на срок до трёх лет, по прошествии этого времени они не считаются автоматически сброшенными. В этом случае Инспекция окружающей среды инициирует административное производство, целью которого является ликвидация отходов, находившихся на складской площади свыше положенного срока. Для этого у предприятия имеются различные возможности: обработать и повторно использовать отходы, сгрузить на официальную территорию для сброса отходов на свалке и внести плату за загрязнение или же передать их другому переработчику отходов.

Смешанные бытовые отходы временно складируют также и в открытом виде. Фото: Keskkonnainspektsioon

Как сообщила Инспекция окружающей среды, Ekovir, в результате проверки ведомства, исправил отчёт об отходах за 2018 год и начал обработку спрессованных смешанных бытовых отходов. Предприятие намеревается дополнительно их отсортировать и повторно использовать в качестве мусорного топлива. Предписанием определяется срок, по истечении которого эти отходы должны быть ликвидированы.

Налоговый долг Ekovir в настоящий момент составляет свыше 372 000 евро, из которых в отношении 294 000 евро составлен график выплат. Основную часть долга составляет долг по процентам, долг по налогу с оборота также составляет свыше ста тысяч евро.

Читайте также

Осипенко второй раз обыграл прокуратуру

У предприятия не представлены отчёты о хозяйственной деятельности как за 2017, так и за 2018 год.

На вопросы от том, связан ли со свалкой в данный момент Евгений Соловьёв, по какой причине на свалке складирован такой большой объём отходов, какая часть этого объёма складирована свыше трёх лет, и что с ним будут делать, что стало причиной пожаров, и что явилось причиной возникновения налогового долга, член правления Ekovir Игорь Сафаев ответил, что пока Департамент окружающей среды и Инспекция окружающей среды проводят проверку, предприятие не желает давать комментарии по данным вопросам. «По окончанию проверки мы согласны ответить на все ваши вопросы», - сказал Сафаев.

По сообщению Департамента окружающей среды, по результатам проверок департамент инициировал процедуру изменения комплексного разрешения Ekovir, в ходе которой будут пересмот­рены все требования, предъявляемые к предприятию, и процедуры переработки отходов, а также будет рассмотрена возможность введения дополнительных мер и требований при переработке отходов. В настоящий момент процесс изменения разрешения не завершён.

Протокол департамента: предприятие предоставляло противоречивые данные

Выдержки из протокола проверки, проведённой Департаментом окружающей среды и Инспекцией окружающей среды в ноябре прошлого года:

«По сравнению с предыдущими регулярными проверками на предприятии при сортировке отходов (смешанных бытовых, строительных и отходов от сноса) отходы от электроники начали отделять от прочих отходов <…>.

На территории предприятия происходит сортировка смешанных бытовых отходов. В течение 2018 года была изменена технология сортировки. В первой половине года отдельная сортировочная линия была установлена на так называемой задней площадке.

Летом 2018 года воздушный сепаратор сгорел, и после этого сортировочная деятельность происходила на сортировочной линии, предназначенной для сортировки отходов упаковки. Данные, предоставленные предприятием о мощности сортировочной линии, и данные о возникающих в результате сортировки типах и объёмах отходов, представленные в отчёте об отходах за 2018 год, являются противоречивыми.

На территории свалки часть смешанных бытовых отходов (в спрессованном виде) складирована более трёх лет. Cогласно дополнительным данным, предоставленным предприятием после проверки, проведённой в 2017 году, складирование на территории свалки Уйкала было начато в 2014 году. Были проанализированы аэрофотоснимки Земельного департамента, на которых видно, что, по сравнению с аэрофотоснимками, датированными маем 2016 года, складские объёмы спрессованных смешанных бытовых объёмов не изменились. Поскольку переработчик не смог найти выход для использования отходов, и спрессованные отходы начали частично покрываться растительностью, то необходимо провести ликвидацию отходов.