Петля вокруг платформы Crowdestor затягивается все сильнее

Краудфандинговая платформа Crowdestor, зарегистрированная в Эстонии, но работающая в Латвии, столкнулась с волной критики инвесторов. Это создает риск, что платформа, через которую прошли десятки миллионов евро, в скором времени может лопнуть.

Фото: Андрас Кралла

Деятельность Crowdestor начала вызывать подозрения инвесторов еще в прошлом году. Из-за потока критики ей все сложнее привлекать финансирование для проектов, выплаты по многим из них затягиваются.