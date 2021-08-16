Аллан Раявеэ • 17 августа 2021 в 3:00
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Петля вокруг платформы Crowdestor затягивается все сильнее
Краудфандинговая платформа Crowdestor, зарегистрированная в Эстонии, но работающая в Латвии, столкнулась с волной критики инвесторов. Это создает риск, что платформа, через которую прошли десятки миллионов евро, в скором времени может лопнуть.
Деятельность Crowdestor начала вызывать подозрения инвесторов еще в прошлом году. Из-за потока критики ей все сложнее привлекать финансирование для проектов, выплаты по многим из них затягиваются.
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