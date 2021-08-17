Зафиксировано 358 новых случаев коронавируса, двое умерли
За сутки в Эстонии был сделан 4971 первичный тест на коронавирус, из них 358 (7,2% от общего числа) дали положительный результат. Двое зараженных за сутки скончались.
В 278 выявленных случаях заболевшие коронавирусом не были вакцинированы, сообщает Департамент здоровья.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме