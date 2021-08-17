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Зафиксировано 358 новых случаев коронавируса, двое умерли

За сутки в Эстонии был сделан 4971 первичный тест на коронавирус, из них 358 (7,2% от общего числа) дали положительный результат. Двое зараженных за сутки скончались.

Вакцинация работников строительной компании Merko Ehitus Фото: Лийз Трейманн

В 278 выявленных случаях заболевшие коронавирусом не были вакцинированы, сообщает Департамент здоровья.