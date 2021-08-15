Риво Сарапик • 15 августа 2021 в 9:36
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Инспекция - малым фирмам: анализ рисков нужен вам самим, тотальных проверок не будет
С сентября Инспекция труда начнет требовать подачи анализа рисков от всех компаний, в том числе от микрофирм, где работает один человек. При этом, если от одной такой микрофирмы коронавирус перейдет в другую, это может считаться "несчастным случаем на производстве".
Заместитель генерального директора инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу сказала порталу Delfi, что малые предприниматели должны проводить анализ рисков не для инспекции труда, а для себя.
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