Стоимость биткоина вновь превысила 50 000 долларов

Конец афганских иллюзий

Как минимум 10 лет союзники жили в иллюзии, что им удастся сделать Афганистан образцово-показательным полигоном для выращивания западной демократии. Если бы они обратились к истории, то отказались бы от этой затеи, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Как минимум 10 лет союзники жили в иллюзии, что им удастся сделать Афганистан образцово-показательным полигоном для выращивания западной демократии. Если бы они обратились к истории, то отказались бы от этой затеи, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.