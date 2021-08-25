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25 августа 2021 в 7:37 Поделиться:









Airbnb бесплатно разместит 20 000 беженцев из Афганистана

Афганские беженцы в Испании. Фото: Diego Radames, Scanpix

Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески заявил, что компания временно разместит 20 000 афганских беженцев бесплатно, пишет «Афиша».

По словам предпринимателя, эта инициатива вызвана «одним из крупнейших гуманитарных кризисов» в мире — миграцией людей из Афганистана после того, как контроль над всей страной установил «Талибан».

«Надеюсь, для этих беженцев сообщество Airbnb предоставит не только безопасное место для отдыха, но и новый дом. Возможно, инициатива компании вдохновит других бизнес-лидеров запустить аналогичные гуманитарные проекты», — написал Чески.

Несмотря на то что за жилье будет платить Airbnb, инициатива была бы невозможна без участия владельцев недвижимости, уточнил он. «Если вы готовы принять семью беженцев, свяжитесь со мной, и я свяжу вас с нужными людьми», — отметил глава компании.