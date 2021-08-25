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    Airbnb бесплатно разместит 20 000 беженцев из Афганистана

    Афганские беженцы в Испании.Фото: Diego Radames, Scanpix

    Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески заявил, что компания временно разместит 20 000 афганских беженцев бесплатно, пишет «Афиша».

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    24 августа 2021
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    По словам предпринимателя, эта инициатива вызвана «одним из крупнейших гуманитарных кризисов» в мире — миграцией людей из Афганистана после того, как контроль над всей страной установил «Талибан».
    «Надеюсь, для этих беженцев сообщество Airbnb предоставит не только безопасное место для отдыха, но и новый дом. Возможно, инициатива компании вдохновит других бизнес-лидеров запустить аналогичные гуманитарные проекты», — написал Чески.
    Несмотря на то что за жилье будет платить Airbnb, инициатива была бы невозможна без участия владельцев недвижимости, уточнил он. «Если вы готовы принять семью беженцев, свяжитесь со мной, и я свяжу вас с нужными людьми», — отметил глава компании.

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