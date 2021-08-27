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    Microsoft предупредила тысячи клиентов о возможной утечке данных

    Руководство компании Microsoft предупредило тысячи своих клиентов, в том числе ряд крупнейших в мире корпораций, о возможной утечке данных, сообщает CNBC.

    Офисное здание Microsoft в Нью-Йорке (иллюстративное фото)Фото: Mike Segar, Reuters/Scanpix
    Уязвимость была обнаружена в базе данных Cosmos DB облачного сервиса Microsoft Azure, информирует CNBC.
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