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    Бывшая жена основателя Natura Siberica вернула контроль над имуществом компании

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Имущество Natura Siberica передано под контроль бывшей жены основателя компании Андрея Трубникова Ирине Трубниковой, сообщает «Медуза».

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    Трубникова, как стало известно изданию, назначена ответственной за сохранность имущества Natura Siberica, арестованного в рамках иска, связанного с пожаром на одной из производственных площадок компании.
    В свою очередь генеральный директор Сергей Буйлов, который спорит с Трубниковой за контроль над компанией, заявил, что ее представители не пустили сотрудников на завод — производство остановлено и Natura Siberica терпит убытки.
    Представители Трубниковой заверили The Bell, что производство возобновится 31 августа после завершения описи имущества.
    Напомним, основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. В августе сотрудники компании сообщили о попытке рейдерского захвата предприятия. На сайте компании появилось открытое письмо сотрудников ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое Решение», в котором говорится, что в августе на пост президента был назначен Сергей Буйлов.
    Ранее Буйлов работал в Natura Siberica при Трубникове, однако был уволен основателем компании "за профнепригодность", утверждают сотрудники.
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    По их словам, первым распоряжением нового руководства стала отмена пропусков на территорию офиса, выданных основателю и учредителю компании Ирине Трубниковой, ее сыну Дмитрию (наследнику Андрея Трубникова), а также всем главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков.

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