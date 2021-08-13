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Директор эстонского завода Natura Siberica: ждём, пока разрешится ситуация в Москве

Директор Eurobio Lab Светлана Кельман Фото: Andras Kralla

Работники российского производителя косметики Natura Siberica обвиняют топ-менеджера компании в рейдерском захвате. Как утверждает директор таллиннской фабрики Natura Siberica Светлана Кельман, скандал не повлиял на работу здешнего производства.

Сегодня стало известно, что работники российского производителя косметики Natura Siberica обвиняют топ-менеджера компании в рейдерском захвате предприятия и препятствованию работе его законных владельцев (в первую очередь Ирине Трубниковой - крупному собственнику компании и вдове её основателя Андрея Трубникова).