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3 сентября 2021 в 12:56 Поделиться:









ЕС и AstraZeneca пришли к соглашению: компания поставит 135 млн доз вакцины

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

ЕС и AstraZeneca достигли согласия по иску о недопоставке вакцин от коронавируса: AstraZeneca обязуется поставить в ЕС 60 млн доз препарата к концу третьего квартала 2021 года и еще 75 млн доз к концу четвертого квартала.

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Евросоюз и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca достигли соглашения об урегулировании спора о недопоставке государствам Евросоюза свыше 50 млн доз вакцины, передает TACC

"Сегодня мы достигли соглашения по урегулированию спора с компанией AstraZeneca, которое включает юридическое обязательство компании поставить странам ЕС все [дозы] вакцины от COVID-19 в соответствии с ранее заключенными контрактами", - сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиде.

Как уточняется в сообщении AstraZeneca, компания обязуется поставить в ЕС 60 млн доз препарата к концу третьего квартала текущего года и еще 75 млн доз к концу четвертого квартала. Кроме того, она намерена обеспечить страны-члены Евросоюза дополнительными 65 млн дозами препарата к концу первого квартала 2022 года. Как сказано в заявлении производителя, после достижения соглашения стороны прекращают судебное разбирательство.