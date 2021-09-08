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dv.ee

8 сентября 2021 в 5:57 Поделиться:









Количество рабочих вакансий в Эстонии увеличилось на 30%

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2021 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было открыто 10 542 вакансий, что на 30% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Объявление о работе (иллюстративное фото) Фото: Рауль Меэ

По инициативе работодателя во втором квартале были уволены свыше 12 000 сотрудников, информирует Департамент статистики.