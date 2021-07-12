ТОП: самые популярные работодатели II квартала

Самым популярным работодателем в сфере телекоммуникаций стала компания Elisa. Фото: Liis Treimann

Портал поиска работы CVKeskus.ee выделил наиболее популярных работодателей в различных сферах деятельности, чьи предложения о работе вызвали наибольший интерес у соискателей во втором квартале 2021 года.

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Всего во втором квартале предложения о работе просматривались почти 10 миллионов раз, и через портал поиска работы CVKeskus.ee работодателям было отправлено почти 400 000 заявлений на вакансии. По сравнению с 2019 годом количество просмотров предложений о работе выросло на 14%, а количество заявлений – на 33%.

Помимо сезонных возможностей трудоустройства, во втором квартале потенциальных работников очень интересовали предложения о работе в интернет-магазинах, где в среднем на одну должность претендовало более 205 кандидатов.

«Активность работников на рынке труда значительно выше, чем в то же время в 2019 году, однако, как и ожидалось, по сравнению с 2020 годом количество поисков работы сократилось, поскольку во втором квартале прошлого года на рынок труда сильно повлиял кризис в области здравоохранения», – объяснил происходящее на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Он добавил, что хотя количество заявлений на вакансии значительно превышает уровень 2019 года, работодателям во многих секторах приходится прилагать больше усилий при найме работников, потому что одновременно сотрудников на аналогичные должности быстро хотят найти многие конкурирующие работодатели.

«Соискатели работы подают заявления сразу на несколько похожих предложений о работе, поэтому важно быстро связываться с кандидатами и поддерживать у них высокий интерес. Кроме того, публикуя предложение о работе, очень важно указывать конкурентные преимущества своей компании, потому что первоначальное решение работника предложить свою кандидатуру все же зависит от информации, приведенной в предложении о работе», – добавил Хенри Аувяэрт.

Самые популярные работодатели в разных сферах деятельности во втором квартале 2021 года: