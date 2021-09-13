Крупнейший в мире завод по улавливанию СО2 заработал в Исландии

Swedbank: цель по Šiaulių bankas - €0.95

Аналитики Swedbank изменили целевой уровень по акциям литовского банка Šiaulių bankas. Если раньше они считали “справедливой” цену 75 центов за акцию, то сейчас они повысили её до 95 центов за акцию.

Аналитики Swedbank изменили целевой уровень по акциям литовского банка Šiaulių bankas. Если раньше они считали “справедливой” цену 75 центов за акцию, то сейчас они повысили её до 95 центов за акцию.