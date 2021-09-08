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Ярослав Тавгень

8 сентября 2021 в 9:12 Поделиться:









“Нам не планету, нам себя спасать надо”. Как работает Фонд справедливого перехода?

Координатор подготовки плана справедливого перехода Министерства финансов Иван Сергеев Фото: Анастасия Волкова

Координатор подготовки плана справедливого перехода Министерства финансов Иван Сергеев рассказал на Ида-Вируском бизнес-форуме о том, какие предприятия могут получить деньги "справедливого перехода" ЕС, сколько денег выделено и на какие цели.

Евросоюз выделил 340 миллионов евро предприятиям Ида-Вирумаа на то, чтобы те создавали новые рабочие места, занимались процессами с высокой добавленной стоимостью и облегчали региону процесс отказа от добычи горючего сланца. Эти деньги компании могут получить в рамках т.н. Фонда справедливого перехода. Доля самофинансирования в проектах будет составлять примерно 55%-75%.