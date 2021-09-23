  • Поделиться:

    Российский онлайн-ритейлер Wildberries начинает продажи в странах Балтии

    Крупный российский онлайн-ритейлер Wildberries начинает продажи в странах Балтии: интернет-магазины компании открылись в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает газета "Ведомости".

    Логотип Wildberries (иллюстративное фото)Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP
    Как пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Wildberries, оформить заказ покупатели из стран Балтии могут на отдельных сайтах lt.wildberries.ru, lv.wildberries.ru и ee.wildberries.ru на английском и русском языках.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Объявленный в розыск российский бизнесмен заявил в полицию на эстонского партнера Прокуратура: есть признаки отмывания денег
    Evergrande: срок выплаты процентов близится, акции растут
    Российский онлайн-ритейлер Wildberries начинает продажи в странах Балтии
    Инвестор
    Акции Wise выросли с начала июля на 41%
    Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
    Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Либман: главная предвыборная цель Кремля была достигнута
    Столь ценимое и пропагандируемое в Эстонии электронное голосование стало одним из главных «подозреваемых» в фальсификации результатов российских выборов, особенно в Москве, где после введения с большим запозданием его данных с лидирующих позиций слетело большинство оппозиционных кандидатов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Столь ценимое и пропагандируемое в Эстонии электронное голосование стало одним из главных «подозреваемых» в фальсификации результатов российских выборов, особенно в Москве, где после введения с большим запозданием его данных с лидирующих позиций слетело большинство оппозиционных кандидатов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение