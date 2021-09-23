Российский онлайн-ритейлер Wildberries начинает продажи в странах Балтии

Либман: главная предвыборная цель Кремля была достигнута
Столь ценимое и пропагандируемое в Эстонии электронное голосование стало одним из главных «подозреваемых» в фальсификации результатов российских выборов, особенно в Москве, где после введения с большим запозданием его данных с лидирующих позиций слетело большинство оппозиционных кандидатов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Столь ценимое и пропагандируемое в Эстонии электронное голосование стало одним из главных «подозреваемых» в фальсификации результатов российских выборов, особенно в Москве, где после введения с большим запозданием его данных с лидирующих позиций слетело большинство оппозиционных кандидатов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.