СМИ: Россияне потратили в 2019 году на интернет-покупки более 2 трлн рублей

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По итогам года объем российского рынка интернет-торговли может составить 2,1 триллиона рублей, прогнозируют в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Это на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Россияне покупают в онлайн-формате недорогие вещи и электронику, а также активно заказывают еду.

Как рассказала изданию "РГ" вице-президент АКИТ Лия Левинбук, в 2019 году покупатели вели себя достаточно активно. Наибольшим спросом пользовалась мелкая электроника, бытовая техника, косметика, одежда и детские игрушки. Так, в интернет-магазине Wildberries оборот электроники за 11 месяцев 2019 года вырос почти в 5 раз, а автотоваров - в 3 раза.

"Мы также наблюдали значительный рост числа онлайн-заказов мебели и положительную динамику в сегменте доставки готовой еды", - поделилась Лия Левинбук. По оценке РБК, в 2019 году рынок доставки еды покажет рекордную динамику - вырастет на 25,3 процента, по сравнению с 2018 годом, и достигнет 170 миллиардов рублей (2,5 миллиарда евро).

Как пояснили в сервисе Delivery Club сейчас на рынке доставки еды происходит "culture shift" или изменение культуры потребления, благодаря которому доставка еды становится ежедневной привычкой. "На заре рынка доставка еды была способом организовать вечеринку, в лучшем случае становилась офисным обедом, если день выдался тяжелым. Сейчас же многие рассматривают доставку как повседневный инструмент экономии времени. Изначально эта трансформация была заметна только в Москве и Санкт-Петербурге, но уже сейчас мы наблюдаем активное изменение поведения потребителей, проживающих в региональных миллионниках", - рассказали в сервисе.

Как выяснила компания OMI (Online Market Intelligence) жители городов-миллионников отдают предпочтение знакомым, "домашним" блюдам: лидеры рейтинга - это русская и украинская кухни (52% респондентов). Вторая по популярности - итальянская еда (45%). Практически равные показатели демонстрируют американская (37%), азиатская (37%) и кавказская кухни (35%). Вегетарианское питание не пользуется признанием - его предпочитают только 4% респондентов. Самая распространенная сумма заказа в расчете на человека - от 300 до 500 рублей (у 43% респондентов). В Москве средний чек выше - 500−700 рублей (36%).