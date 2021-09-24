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dv.ee

24 сентября 2021 в 13:12 Поделиться:









Ушел подрядчик: квартал Новая Голландия достроят позже запланированного срока

В квартале Новая Голландия пока что готовы только два из четырех запланированных домов. Фото: Skinest Arendus

Застройка квартала Новая Голландия в окрестностях Таллиннского порта остановилась, поскольку подрядчик Fund Ehitus отказался от проведения работ.

На данный момент девелоперская фирма Skinest Arendus ищет нового строителя, сообщать журналистам причины отказа от договора компания отказалась, пишет rus.err.ee

По данным ERR, одной из причин стало подорожание цен на строительство, о чем застройщику сообщили через пару месяцев после заключения договора.

Член правления Skinest Arendus Марика Пийр подтвердила, что это могло быть одной из причин: «Но все же крупная фирма должна придерживаться договора».

Skinest Arendus планирует построить на участках на улицах Туукри, Люйзи и Мадалмаа четыре дома на 250 квартир, на данный момент готовы только два из запланированных домов.