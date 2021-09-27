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    Процентные ставки по жилищным кредитам упали до исторического минимума

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Процентные ставки по банковским кредитам на покупку жилья в Эстонии в августе упали до исторически низкого уровня.

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    2 июля 2021
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    Средняя процентная ставка по обеспеченным жилищным кредитам в августе текущего года составила 2,02% годовых, что на 0,29 процентного пункта меньше показателя за тот же месяц прошлого года и на 0,04 процентного пункта меньше, чем в июле, сообщает rus.err.ee.
    По статистике Банка Эстонии, общий объем выданных домохозяйствам кредитов и лизингов в августе вырос в годовом сравнении на 5,6% и достиг 11 млрд евро.
    Основную часть выданных домохозяйствам кредитов образуют кредиты на покупку жилья на общую сумму девять миллиардов евро. По кредитным картам было выдано 48,3 млн евро кредитов, а на покупку автомобилей домохозяйства взяли в долг 28,8 млн евро.

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