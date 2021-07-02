Жилищный кредит: какой должна быть банковская выписка за полгода?
Рынок недвижимости в настоящее время очень активен, и в свете этого многим, кто интересуется недвижимостью, стало ясно, какую информацию необходимо предоставить в банк при подаче ходатайства о жилищном кредите. Одним из таких источников информации, который анализирует банк, является выписка из банка за последние шесть месяцев. «Какую выписку за шесть месяцев банк считает красивой?», – подсказывает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане.
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