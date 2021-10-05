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    "Северный поток-2" начали заполнять газом

    Как сообщает оператор проекта Nord Stream 2, первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом.

    Компрессорная станция "Славянская" газопровода "Северный поток-2".Фото: Peter Kovalev, TASS
    "Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в сообщении оператора газопровода, швейцарской компании Nord Stream 2 AG.
    Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств.
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    Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
    Тем временем Датское энергетическое агентство сообщило, что оператор «Северного потока-2» выполнил все поставленные перед ним условия, и газопровод может быть введен в эксплуатацию.
    Введение газопровода в эксплуатацию поможет несколько облегчить ситуацию на европейских газовых рынках, еще до начала зимы столкнувшихся с ограничением поставок.
    Газопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря от российского порта Усть-Луга до немецкого Грайфсвальда.
    Согласно расчетам оператора, мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год.

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