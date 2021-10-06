Евросоюз бьет тревогу в связи с ростом цен на энергоносители

Передовица ДВ: Эволюция провалилась - нужна революция

“Это раньше нанимать работников было тяжело. Теперь - невозможно”, - сказал сооснователь Bolt Маркус Виллиг. И это говорит собственник компании, имеющей все возможности переманивать к себе топ-специалистов.

“Это раньше нанимать работников было тяжело. Теперь - невозможно”, - сказал сооснователь Bolt Маркус Виллиг. И это говорит собственник компании, имеющей все возможности переманивать к себе топ-специалистов.