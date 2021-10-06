Евросоюз бьет тревогу в связи с ростом цен на энергоносители
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что на следующей неделе Еврокомиссия представит пакет мер по сдерживанию роста цен на электроэнергию, сообщает Bloomberg.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Фото: Reuters/Scanpix
Как отметила Симсон в своем выступлении перед депутатами Европарламента, в настоящее время крайне важно повысить устойчивость европейских стран к перепадам цен на энергоносители, пишет Bloomberg.
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