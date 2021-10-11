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    В аукционе на покупку Т1 участвует крупнейший кредитор владельца центра

    Регистрация для участия в очередном аукционе на покупку торгового центра T1 завершена. Известно, что в аукционе примут участие четыре компании, одна из которых - Lintgen, крупнейший кредитор владельца центра, сообщает Äripäev.

    Торговый центр Т1 в Таллинне.Фото: Андрас Кралла
    Стартовая цена для нового аукциона составляет 65 миллионов евро, сообщает Äripäev.
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