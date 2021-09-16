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16 сентября 2021 в 11:50 Поделиться:









T1 отказывается расторгать договоры с арендаторами несмотря на отсутствие клиентов

Торговый центр Т1. Фото: Andras Kralla

Обанкротившийся столичный торговый центр T1 заключил с арендаторами срочные договоры аренды и отказывается от их досрочного расторжения, поскольку владеющее центром предприятие продается с аукциона вместе с действующими договорами аренды и недвижимостью, пишет rus.err.ee.

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Причина, по которой T1 вообще остается открытым при крайне малом количестве посетителей, скрывается в пятилетних договорах аренды, которыми обанкротившийся собственник центра - Tallinna Moekombinaat - удерживает своих арендаторов, отказываясь расторгать их досрочно.

Кто-то из оставшихся арендаторов все еще пытается заниматься торговлей, открывая каждое утро свою торговую точку, а кто-то махнул рукой и навсегда опустил жалюзи из-за полного отсутствия посетителей – держать магазин закрытым дешевле, чем открытым.

"С большей галиматьей я еще не сталкивался, когда бизнес просто пускают под откос, а люди, которые несут за это ответственность, продолжают спокойно действовать, как и предприятие, которое на самом деле обанкротилось", - говорит владелец магазина в T1 с длительным опытом розничной торговли, добавляя, что единственные обязательства собственника здания – это предоставление помещений и обеспечение электроснабжения.

Большинству магазинов удалось договориться о снижении арендной платы до нуля или частично, кто-то оплачивает только побочные расходы, а кто-то - только электроэнергию, однако некоторых арендаторов центр заставляет снова открывать двери, угрожая задним числом взыскать арендную плату в полном объеме.