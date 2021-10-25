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dv.ee

25 октября 2021 в 8:25 Поделиться:









Зафиксировано 1282 новых случая коронавируса, скончались 8 человек

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 5957 первичных тестов на коронавирус, 1282 из них дали положительный результат. 64% из новых инфицированных не были привиты.

С сегодняшнего дня в Эстонии вводятся новые коронавирусные ограничения и ужесточаются требования к ношению масок. Фото: Sergei Fadeichev, TASS

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 8 человек в возрасте от 68 до 94 лет.