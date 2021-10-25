Зафиксировано 1282 новых случая коронавируса, скончались 8 человек

Нехватка водителей грузовиков: растущая проблема, которая требует решения
Cегодня в Эстонии еще можно найти водителей для перевозок внутри страны, предложив им высокую зарплату, однако нехватка дальнобойщиков на международных маршрутах уже настолько серьезна, что руководители автотранспортных фирм вынуждены буквально ходить от стоянки к стоянке и стучаться в двери машин, пытаясь переманить к себе водителей.
Cегодня в Эстонии еще можно найти водителей для перевозок внутри страны, предложив им высокую зарплату, однако нехватка дальнобойщиков на международных маршрутах уже настолько серьезна, что руководители автотранспортных фирм вынуждены буквально ходить от стоянки к стоянке и стучаться в двери машин, пытаясь переманить к себе водителей.