Отчет по расследованию предоставления Porto Franco кредита будет готов в ноябре
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
Отчет правительственной комиссии, призванный выяснить обстоятельства выдачи государственного кредита компании Porto Franco, будет готов в ноябре, сообщила премьер-министр Кая Каллас.
После этого отчет ляжет на стол правительства, а затем с ним смогут ознакомиться комиссии Рийгикогу, пишет rus.err.ee.
Тот факт, что на подготовку доклада понадобилось так много времени - задание подготовить формирование правительственной комиссии было дано госсекретарю еще в январе - Кая Каллас объяснила тем, что в такой маленькой стране как Эстония одни и те же люди выполняют много разных работ.
По ее словам, много ресурсов у Госканцелярии отнимает кризис здравоохранения, а государственному секретарю пришлось заниматься и выяснением обстоятельств инцидента на складе Департамента здоровья, где летом оказались испорчены различные лекарства и вакцины.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: