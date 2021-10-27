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dv.ee

27 октября 2021 в 11:30 Поделиться:









Отчет по расследованию предоставления Porto Franco кредита будет готов в ноябре

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Отчет правительственной комиссии, призванный выяснить обстоятельства выдачи государственного кредита компании Porto Franco, будет готов в ноябре, сообщила премьер-министр Кая Каллас.

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После этого отчет ляжет на стол правительства, а затем с ним смогут ознакомиться комиссии Рийгикогу, пишет rus.err.ee.

Тот факт, что на подготовку доклада понадобилось так много времени - задание подготовить формирование правительственной комиссии было дано госсекретарю еще в январе - Кая Каллас объяснила тем, что в такой маленькой стране как Эстония одни и те же люди выполняют много разных работ.

По ее словам, много ресурсов у Госканцелярии отнимает кризис здравоохранения, а государственному секретарю пришлось заниматься и выяснением обстоятельств инцидента на складе Департамента здоровья, где летом оказались испорчены различные лекарства и вакцины.