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    Правительство продаст AS Teede Tehnokeskus на аукционе

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.Фото: Raul Mee

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас получил разрешение правительства на объявление аукциона по приватизации 100% акций государственного предприятия AS Teede Tehnokeskus, пишет Äripäev.

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    На открытый аукцион будут выставлены 10 554 акции номинальной стоимостью 100 евро. Ранее предполагалось, что государство сможет заработать на приватизации 5 млн евро.
    За последние пять лет AS Teede Tehnokeskus выплатила в государственную казну в общей сложности почти миллион евро дивидендов. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 300 000 евро при обороте в 3,5 млн евро.

    AS Teede Tehnokeskus предлагает инженерно-технические консультации с целью создания новых решений по управлению и развитию дорожной инфраструктуры.

    Компания ведет деятельность в условиях открытой конкурентной среды и не оказывает государству договорные услуги. По оценке правительства, стимулы, которые были у государства при создании компании, а также цели участия государства в деятельности предприятия исчезли, поэтому разумнее всего будет продать акции компании вместе с существующими соглашениями.
    Летом 2021 года AS Teede Tehnokeskus заказал анализ предприятия, который позволит собственнику и будущим потенциальным покупателям оценить стоимость компании и ее финансовые риски.

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