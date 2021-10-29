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    ЕЦБ: инфляция снизится, стагфляция не угрожает

    На двухдневном заседании Европейского центрального банка было решено оставить монетарную политику без изменений. Процентная ставка и далее остается негативной.

    Президент Европейского центрального банка Кристин ЛагардФото: Shutterstock
    Президент ЕЦБ Кристин Лагард отвергла опасения по поводу «стагфляции». По ее словам, несмотря на снижение динамики экономического роста из-за проблем с цепочкой поставок и ростом цен на энергоносители, экономика еврозоны продолжает восстанавливаться. «Мы прогнозируем дальнейший рост инфляции в ближайшем будущем, но затем ее снижение в течение следующего года», - сказала президент ЕЦБ.
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