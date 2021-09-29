Биржа

Дмитрий Фефилов

29 сентября 2021 в 9:18 Поделиться:









Что может быть хуже инфляции? Стагфляция!

Рынки продолжают волноваться. Вчера случилось очередное снижение мировых индексов, превышающее 2%. Обвалом, это, конечно, не назовешь, но сентябрь, похоже, уже можно считать худшим месяцем на рынках с начала 2021 года. Беда в том, что впереди еще три месяца. Что принесут они, задается вопросом биржевой редактор Дмитрий Фефилов.

Рост инфляции может вынудить центробанки сокращать стимулирование экономики, что может привести к замедлению экономического роста. Это, в свою очередь, потянет за собой вниз рынок труда и т.д. Совмещение всех этих факторов приводит к стагфляции. Фото: Pixabay

Если коротко, то я лично до конца года не ожидаю ничего позитивного на рынках. Не потому, что я прожженный скептик, - хотя и вечным оптимистом меня не назовешь, - а потому, что за последний год для рынков уже было сделано очень много хорошего. И все это уже давно учтено и местами переучтено инвесторами. Для нового позитивного толчка нужно что-то более серьезное и мощное. Но мы, скорее, стоим на пороге сокращения стимулов, а значит, уменьшения объема «хорошести» для рынков. Но и это еще не все.