  • Поделиться:

    Что может быть хуже инфляции? Стагфляция!

    Рынки продолжают волноваться. Вчера случилось очередное снижение мировых индексов, превышающее 2%. Обвалом, это, конечно, не назовешь, но сентябрь, похоже, уже можно считать худшим месяцем на рынках с начала 2021 года. Беда в том, что впереди еще три месяца. Что принесут они, задается вопросом биржевой редактор Дмитрий Фефилов.

    Рост инфляции может вынудить центробанки сокращать стимулирование экономики, что может привести к замедлению экономического роста. Это, в свою очередь, потянет за собой вниз рынок труда и т.д. Совмещение всех этих факторов приводит к стагфляции. Фото: Pixabay
    Если коротко, то я лично до конца года не ожидаю ничего позитивного на рынках. Не потому, что я прожженный скептик, - хотя и вечным оптимистом меня не назовешь, - а потому, что за последний год для рынков уже было сделано очень много хорошего. И все это уже давно учтено и местами переучтено инвесторами. Для нового позитивного толчка нужно что-то более серьезное и мощное. Но мы, скорее, стоим на пороге сокращения стимулов, а значит, уменьшения объема «хорошести» для рынков. Но и это еще не все.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Что может быть хуже инфляции? Стагфляция!
    ТОП самых богатых людей Эстонии: лидируют молодые бизнесмены
    Экономист: цены на жильё растут быстрее, чем зарплаты
    Инвестор
    Росту цен на нефть не видно конца
    Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительный рост, превысив уровень в 80 долларов. Спрос на нефть продолжает превышать предложение, в то время как запасы нефти сокращаются, пишет
    Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительный рост, превысив уровень в 80 долларов. Спрос на нефть продолжает превышать предложение, в то время как запасы нефти сокращаются, пишет
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Увлекательный квест "Успей зарегистрировать иностранца"
    Квота на иммиграцию стала самым большим тормозом экономического развития Эстонии, и эта проблема усугубляется. Предприниматели вынуждены вновь и вновь участвовать в унизительной гонке по регистрации иностранных работников, пишет директор по персоналу BLRT Group Виктория Гойхинберг.
    Квота на иммиграцию стала самым большим тормозом экономического развития Эстонии, и эта проблема усугубляется. Предприниматели вынуждены вновь и вновь участвовать в унизительной гонке по регистрации иностранных работников, пишет директор по персоналу BLRT Group Виктория Гойхинберг.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение