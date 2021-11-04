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    Рынок недвижимости продолжает бить рекорды

    Аналитик бюро недвижимости Uus Maa Игорь Хабал.Фото: Raul Mee

    Пенсионные выплаты продолжают оказывать влияние на рынок недвижимости – ценовые рекорды вновь были побиты, пишет аналитик бюро недвижимости Uus Maa Игорь Хабал.

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