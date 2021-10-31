  • Поделиться:

    Рост цен на недвижимость и неопределенность девелоперов – улучшится ли ситуация в новом году?

    Иллюстративное фото. Фото: Julia-Maria Linna

    Не стоит ждать, что в следующем году ситуация на столичном рынке недвижимости улучшится, предупреждает аналитик агентства недвижимости Uus Maa Игорь Хабал в эфире радио Äripäev.

    В настоящее время рынок недвижимости местами даже более активен, чем на пике 2019 года, считает эксперт. По его словам, предложение примерно на четверть ниже, однако рынок работает оживленно: «На один объект находится несколько заинтересованных людей».
    Хабал отмечает, что в следующем году ситуация вряд ли улучшится – в этом году будет завершено около 2500 квартир, в то время как в лучшие годы их количество достигало 3000. Застройщики чувствуют себя неуверенно, поскольку цены на строительство постоянно растут, и не ясно, как воспримет это потребитель.
    На прошлой неделе экономический аналитик SEB Михкель Нестор писал о том, что в определенных регионах цены на недвижимость росли быстрее, чем заработная плата. По словам Хабала, это действительно так: «Если рост продолжится, то в перспективе 4-5 лет мы сможем говорить о том, что, вероятно, людям станет сложнее покупать хорошую недвижимости, и сроки аренды станут длиннее».

    Читайте также:

    Михкель Нестор: рынок недвижимости ищет точку равновесия

    Покупательская эйфория: почему дорожает недвижимость в эстонской глубинке?

    С начала года цены на новые квартиры поднялись на 18%

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Рост цен на недвижимость и неопределенность девелоперов – улучшится ли ситуация в новом году?
Необходимо ли носить маску в спортивных залах и водных центрах?
Лидеры G20 одобрили введение минимального корпоративного налога
Инвестор
Apple и Amazon не оправдали ожиданий
Проблемы с цепочками поставок негативно отразились на результатах Apple и Amazon - отчеты обеих компаний разочаровали инвесторов.
Проблемы с цепочками поставок негативно отразились на результатах Apple и Amazon - отчеты обеих компаний разочаровали инвесторов.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Что делать, чтобы интерес к Эстонии сохранился и после пандемии?
Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.
Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.
Все мнения
Эпицентр
У миноритариев есть шанс решить проблему с дивидендами, но министерство не торопится
Пару лет назад по заказу Минюста было подготовлено два варианта изменений закона, которые давали бы миноритариям право требовать дивиденды, даже если мажоритарным акционерам эта идея не нравится.
Пару лет назад по заказу Минюста было подготовлено два варианта изменений закона, которые давали бы миноритариям право требовать дивиденды, даже если мажоритарным акционерам эта идея не нравится.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вы там чипы делаете или картошку фри?
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение