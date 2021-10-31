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dv.ee

31 октября 2021 в 10:26 Поделиться:









Рост цен на недвижимость и неопределенность девелоперов – улучшится ли ситуация в новом году?

Иллюстративное фото. Фото: Julia-Maria Linna

Не стоит ждать, что в следующем году ситуация на столичном рынке недвижимости улучшится, предупреждает аналитик агентства недвижимости Uus Maa Игорь Хабал в эфире радио Äripäev.

В настоящее время рынок недвижимости местами даже более активен, чем на пике 2019 года, считает эксперт. По его словам, предложение примерно на четверть ниже, однако рынок работает оживленно: «На один объект находится несколько заинтересованных людей».

Хабал отмечает, что в следующем году ситуация вряд ли улучшится – в этом году будет завершено около 2500 квартир, в то время как в лучшие годы их количество достигало 3000. Застройщики чувствуют себя неуверенно, поскольку цены на строительство постоянно растут, и не ясно, как воспримет это потребитель.

На прошлой неделе экономический аналитик SEB Михкель Нестор писал о том, что в определенных регионах цены на недвижимость росли быстрее, чем заработная плата. По словам Хабала, это действительно так: «Если рост продолжится, то в перспективе 4-5 лет мы сможем говорить о том, что, вероятно, людям станет сложнее покупать хорошую недвижимости, и сроки аренды станут длиннее».