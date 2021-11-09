Сотни мигрантов пытаются прорваться из Беларуси в Польшу

Подписчики Маска решили, что он должен продать долю в Tesla

Подписчики Илона Маска в Twitter проголосовали за то, чтобы глава Tesla продал 10% от своей доли в компании.

Подписчики Илона Маска в Twitter проголосовали за то, чтобы глава Tesla продал 10% от своей доли в компании.