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    МИД Великобритании призвал Европу вместе выступить против "Северного потока"

    Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.Фото: PHIL NOBLE

    Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Европу присоединиться к Великобритании и выступить вместе против «Северного потока», сообщает «Коммерсант».

    «Я хочу, чтобы к нам присоединились друзья со всей Европы. Это означает держаться вместе, например против строительства газопровода "Северный поток-2"»,- написала Трасс в статье The Sunday Telegraph, опубликованной в субботу.
    Лондон считает, что газопровод может «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, которые зависят от ее газа».
    Кроме того, госпожа Трасс считает Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
    «Газпром» в понедельник сообщил о готовности «Северного потока-2» к запуску. Федеральное сетевое агентство Германии должно до 8 января опубликовать проект решения о сертификации, после чего у ЕС будет два месяца, чтобы прийти к заключению.

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