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    Участники климатического саммита в Глазго приняли конвенцию со смягченными формулировками

    Финальное заседание COP26. Саммит закончился на день позже запланированного.Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

    В субботу вечером была подведена черта под двухнедельным климатическим саммитом COP26, проходившем в Глазго. Заключительное соглашение, принятое странами-участницами, ставит перед государствами цель сократить использование ископаемого топлива и помочь в этом менее богатым странам. Принятие рамочной конвенции осложнилось тем, что в последний момент крупные угольные экономики во главе с Индией выступили с протестом.

    В субботу вечером на саммите COP26 в Глазго преобладали противоречивые настроения. С одной стороны, было достигнуто соглашение, согласно которому страны обязываются ограничить глобальное потепление 1,5 оС по сравнению с доиндустриальным уровнем (текущий показатель: 1,1 оС). С другой стороны, большинство из почти 200 участвующих делегаций хотели бы видеть еще более амбициозную программу спасения климата, сообщает Reuters. Цель, согласованная странами на саммите - такая же, что и в Парижском соглашении 2015 года. Согласно недавнему анализу агентства Climate Action Tracker, если страны будут придерживаться своих текущих обещаний, им все равно не удастся удерживать потепление в рамках требуемых 1,5 оС, и климат в этом столетии потеплеет на 2,4 оС. Поэтому всем странам следует пересмотреть свои цели, говорится в анализе.
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