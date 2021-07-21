Климатический план ЕС: потянет ли общество, справится ли экономика?

Адъюнкт-профессор Университета Восточной Финляндии по политике и законодательству в сфере энергетики, член правления Balesene OÜ Андрей Белый. Фото: Andras Kralla

Возможно, 14 июля теперь будет ассоциироваться с не только с днём взятия Бастилии. Именно этот день выбрала Европейская Комиссия, чтобы представить грандиозный пакет мер «Fit for 55». Согласно предложенной программе, к 2030 году выбросы парниковых газов в ЕС должны сократиться по сравнению с уровнем 1990-го года на 55%. Но потянут ли экономика и общество такой план и амбиции, задается вопросом эксперт по энергетике Андрей Белый.

Теперь мяч на стороне государств-членов ЕС, которые должны согласовать все детали предложения, чтобы сделать их одновременно эффективными и реалистичными. Все понимают, что задача сложная, программа потребует средств, но Европейская Комиссия уверяет, что энергетический переход «не должен никого оставлять позади». Но возможно ли это?