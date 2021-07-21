Андрей Белый • 21 июля 2021 в 3:00
Mнения
Только для подписчиков
Климат

Климатический план ЕС: потянет ли общество, справится ли экономика?

Адъюнкт-профессор Университета Восточной Финляндии по политике и законодательству в сфере энергетики, член правления Balesene OÜ Андрей Белый.  Фото: Andras Kralla

Возможно, 14 июля теперь будет ассоциироваться с не только с днём взятия Бастилии. Именно этот день выбрала Европейская Комиссия, чтобы представить грандиозный пакет мер «Fit for 55». Согласно предложенной программе, к 2030 году выбросы парниковых газов в ЕС должны сократиться по сравнению с уровнем 1990-го года на 55%. Но потянут ли экономика и общество такой план и амбиции, задается вопросом эксперт по энергетике Андрей Белый.

Теперь мяч на стороне государств-членов ЕС, которые должны согласовать все детали предложения, чтобы сделать их одновременно эффективными и реалистичными. Все понимают, что задача сложная, программа потребует средств, но Европейская Комиссия уверяет, что энергетический переход «не должен никого оставлять позади». Но возможно ли это?

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Климат
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи