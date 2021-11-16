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dv.ee

16 ноября 2021 в 6:50 Поделиться:









Санкции против Беларуси: авиакомпании "Белавиа" придется вернуть самолеты ЕС

Министры иностранных дел ЕС договорились о введении пятого пакета санкций против Беларуси. Как заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, ЕС разорвет контракты на лизинг самолетов с белорусской авиакомпанией "Белавиа", сообщает Reuters.

Самолет Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа". Фото: belavia.by

Списки предприятий, учреждений и физических лиц, в отношении которых будут введены новые санкции, руководство ЕС обещает обнародовать в ближайшие дни.