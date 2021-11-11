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    Лукашенко угрожает перекрыть Европе газ в ответ на санкции

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае расширения санкций со стороны Евросоюза руководство страны может перекрыть транзит газа в Европу из России, сообщает "Коммерсант".

    Президент Беларуси Александр Лукашенко.Фото: Russian Foreign Ministry, TASS
    «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» - цитирует "Коммерсант" слова Лукашенко.
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