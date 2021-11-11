Лукашенко угрожает перекрыть Европе газ в ответ на санкции

«Самоуправления должны развивать свой бизнес-потенциал»

Возможности местных самоуправлений по стимулированию деловой активности на местном уровне ограничены, с одной стороны, нехваткой рабочей силой, а с другой - недостатком инвестиций. Но даже при ограниченных ресурсах пути выведения экономический жизни региона на путь роста никуда не исчезли, и четкие цели и целенаправленная работа приближают к достижению нужного результата, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.

Возможности местных самоуправлений по стимулированию деловой активности на местном уровне ограничены, с одной стороны, нехваткой рабочей силой, а с другой - недостатком инвестиций. Но даже при ограниченных ресурсах пути выведения экономический жизни региона на путь роста никуда не исчезли, и четкие цели и целенаправленная работа приближают к достижению нужного результата, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.