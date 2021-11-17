Moody's подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне А3

План властей: работники из третьих стран смогут оставаться в Эстонии на более долгий срок

Намеренно или нет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть на прошлой неделе публично выдал информацию о том, что государство планирует пересмотреть правила пребывания иностранных работников в Эстонии. Несмотря на заявление Суття, чиновники, готовящие соответствующий план, пока не спешат делиться деталями.

Намеренно или нет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть на прошлой неделе публично выдал информацию о том, что государство планирует пересмотреть правила пребывания иностранных работников в Эстонии. Несмотря на заявление Суття, чиновники, готовящие соответствующий план, пока не спешат делиться деталями.