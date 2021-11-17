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dv.ee

17 ноября 2021 в 12:14 Поделиться:









Utilitas строит в Таллинне новую станцию ​​централизованного холодоснабжения

Компании Utilitas и KMG Inseneriehituse AS заключили соглашение о строительстве второй станции централизованного холодоснабжения в Таллинне по адресу Петербури теэ, 32a. Строительство начнется в ноябре и завершится в сентябре следующего года.

Utilitas сегодня централизованно обеспечивает потребителей не только теплом, но и холодом. Фото: Лийз Трейманн

Станция централизованного холодоснабжения будет производить охлаждение зданий, расположенных в деловом квартале Ülemiste City, говорится в распространенном Utilitas пресс-релизе.