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dv.ee

19 ноября 2021 в 9:25 Поделиться:









Зафиксировано 715 новых случаев коронавируса, умерли 9 человек

За минувшие сутки проанализировано 6040 тестов на коронавирус, 715 из них дали положительный результат. 60% из новых инфицированных (434 человека) не имели вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Тарту (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 9 человек.