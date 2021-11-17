Департамент здоровья запретил деятельность спортивного общества Sparta

Курс биткоина в течение суток упал ниже 60 000 долларов

Биткоин за последние сутки упал на 8,2% до 58 661 доллара. Курс эфира (Ethereum) снизился более чем на 10%, сообщает Bloomberg.

Биткоин за последние сутки упал на 8,2% до 58 661 доллара. Курс эфира (Ethereum) снизился более чем на 10%, сообщает Bloomberg.