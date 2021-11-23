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dv.ee

23 ноября 2021 в 7:17 Поделиться:









TLT: в тендере на поставку новых трамваев участвуют три компании

В конкурсе на поставку трамваев для Таллинна, организованного предприятием AS Tallinna Linnatransport (TLT) приняло участие три производителя, которые готовы поставить столице до 23 новых трамваев.

Трамвай в Таллинне (иллюстративное фото). Фото: Рауль Меэ

Договор на поставку планируется заключить не позднее начала 2022 года, информирует руководство TLT в распространенном пресс-релизе.