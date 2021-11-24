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dv.ee

24 ноября 2021 в 8:50 Поделиться:









Малый и средний бизнес стран Балтии испытывает проблемы с наймом персонала

Согласно результатам опроса, проведенного банком Luminor в сотрудничестве с исследовательским центром Norstat, более половины малых и средних предприятий в странах Балтии в этом году испытывают трудности с поиском новых сотрудников.

Собеседование при приеме на работу (иллюстративное фото). Фото: Arne Trautmann, Reuters/Scanpix

Как отмечает руководство компаний, на рынке труда сегодня наблюдаются, во-первых, нехватка квалифицированных специалистов и, во-вторых, отсутствие заявок на предлагаемые вакансии, сообщает пресс-служба Luminor.