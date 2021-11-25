Девелопер Kawe выходит на рынок жилой недвижимости

Прибыль основателя Freedom Finance увеличилась в 8,5 раза
Холдинговая компания Freedom Holding Corp. отчиталась за второй квартал 2022 фискального года: чистая прибыль холдинга увеличилась в 8,5 раза, ключевым драйвером роста стала деятельность дочерней фирмы Freedom Finance Europe, говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
Холдинговая компания Freedom Holding Corp. отчиталась за второй квартал 2022 фискального года: чистая прибыль холдинга увеличилась в 8,5 раза, ключевым драйвером роста стала деятельность дочерней фирмы Freedom Finance Europe, говорится в распространенном компанией пресс-релизе.