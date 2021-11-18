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    EfTEN профинансирует строительство жилых домов в Литве

    Фонд недвижимости EfTEN Residential Fund подписал договор с литовским девелопером UAB Etapas Group о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Каунасе, общая сумма инвестиций составит 10 миллионов евро, пишет Äripäev.

    Так, согласно проекту, будут выглядеть новостройки в Каунасе.Фото: EfTEN
    По завершении строительства клиентам будут предложены полностью меблированные квартиры, предназначенные для долгосрочной аренды, информирует Äripäev.
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