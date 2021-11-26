В Финляндии через смс-ки распространяется опасный троян FluBot

Два принципиальных подхода

Возложив вину за ужас на белорусско-польской границе в равной мере на Беларусь и Польшу, международная правозащитная организация Human Rights Watch явно огорчила несгибаемых восточноевропейских ястребов, которых до этого уже огорчила фрау Меркель. Правы и те, и другие, и не потому, что одни – правозащитники, а другие – ястребы, а по той причине, что в картине происходящего очень много оттенков серого, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Возложив вину за ужас на белорусско-польской границе в равной мере на Беларусь и Польшу, международная правозащитная организация Human Rights Watch явно огорчила несгибаемых восточноевропейских ястребов, которых до этого уже огорчила фрау Меркель. Правы и те, и другие, и не потому, что одни – правозащитники, а другие – ястребы, а по той причине, что в картине происходящего очень много оттенков серого, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.